Data pubblicazione 21 Luglio 2023

PASTURO – Infortunio sul lavoro alle 12 di oggi, venerdì 21 luglio, per un ragazzo di 18 anni. L’incidente, del quale non sono ancora stati resi noti i dettagli, è avvenuto in una azienda di Pasturo che si affaccia sulla Strada Provinciale. Sul posto in codice giallo l’ambulanza proveniente da Introbio, l’Ats Brianza e i Carabinieri.

Eventuali aggiornamenti non appena disponibili.