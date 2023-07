Data pubblicazione 22 Luglio 2023

PIANI DEI RESINELLI – Vigili del Fuoco ai Piani dei Resinelli attorno a mezzogiorno per il recupero di una automobile finita in una scarpata. Il mezzo si trovava tra due abitazioni, a mezz’aria con le ruote posteriori. Dopo averla messa in sicurezza, i pompieri hanno portato l’auto in zona sicura utilizzando verricello e cuscini ad aria.