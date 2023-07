CALCIO LECCO, DI NUNNO TROVA UN SOCIO AMERICANO. GATTINONI CON LA GIUNTA NEL RITIRO IN VAL D’AOSTA

Data pubblicazione 22 Luglio 2023

LECCO – La notizia dal ritiro estivo della Calcio Lecco in Valle d’Aosta è che il patron Di Nunno sarebbe vicino a condividere la proprietà con un socio americano. L’occasione per parlarne è la gita della giunta comunale del sindaco Gattinoni a Saint-Vincent per mostrare vicinanza alla squadra.

“Ho trovato un socio, forse. È americano, perché i lecchesi i soldi non li mettono. Ma per trattare – rivela Paolo Di Nunno di fronte ai giornalisti – aspetto la conferma della Serie B perché sono una persona seria, e di pagliacci nel calcio ce ne sono già troppi. Li avete conosciuti i pagliacci a Lecco, ogni due anni fallivano ed eravate nelle categorie minori. La famiglia Di Nunno è seria, un anno in serie B lo vogliamo fare e poi vedremo”.