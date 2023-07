TARIFFE INTERNET CASA: COME SCEGLIERE QUELLA GIUSTA?

Data pubblicazione 22 Luglio 2023

Tra le tante proposte di offerte Internet casa disponibili sul mercato è sempre più complicato trovare quella giusta, anche perché gli aspetti da considerare sono parecchi, dalla zona in cui si risiede alla quantità di dati di cui si ha bisogno.

Un primo aiuto viene dalla possibilità di utilizzare un comparatore di offerte internet come ComparaSemplice.it, uno strumento che mostra le opzioni più interessanti in base alle proprie esigenze di connessione e alla copertura. In aggiunta ci sono da considerare le offerte voce abbinate alla connessione, distinte in fisso e mobile. Vediamo più da vicino tutto quello che c’è da sapere.

Tariffe per casa con telefono fisso

La scelta, in questo caso, dipende dal tipo di connessione disponibile in zona. La connessione in fibra ottica (FTTC o FTTH) garantisce una trasmissione più veloce dei dati, ma non è ancora disponibile ovunque. Alcune famiglie si affidano ancora alla connessione ADSL o a un sistema di trasmissione via onde radio.

I costi di attivazione e di noleggio del modem di solito vengono inclusi nella tariffa mensile, ma è importante controllare attentamente il contratto per evitare costi aggiuntivi in caso di recesso anticipato. Se si utilizza una connessione a onde radio, inoltre, potrebbe essere necessario installare un’antenna oltre al modem.

Le tariffe per le sole linee telefoniche fisse, invece, sono solitamente più facili da comprendere. Esse includono spesso minuti illimitati per le chiamate nazionali fisse e per i numeri di telefonia mobile italiana, mentre le chiamate internazionali sono tariffate al minuto. Ci sono poi da considerare i costi di attivazione e altre spese una-tantum per l’avvio del contratto.

Router e modem Wi-Fi portatili e offerte mobile

I router Wi-Fi portatili offrono la flessibilità di utilizzare Internet ovunque, senza vincoli di mobilità. La scelta dell’offerta dipende principalmente dal volume di dati necessari e dalla possibilità di utilizzare dati supplementari offerti.

Le offerte sono varie e possono includere SIM con pacchetti di minuti, messaggi e dati. È anche possibile optare tra tariffe con un numero limitato di minuti e dati o opzioni con chiamate e messaggi illimitati ma, chi utilizza spesso Internet da mobile, dovrebbe prediligere le opzioni con pacchetti dati consistenti. Oltre ai servizi di base, molte tariffe offrono servizi aggiuntivi come roaming internazionale, hotspot Wi-Fi e contenuti extra come streaming musicale o video.

I principali diritti dei consumatori

I diritti dei consumatori rappresentano una parte essenziale del quadro normativo che protegge gli individui durante l’acquisto di beni e servizi. Tra le norme di rilievo a tutela degli utenti c’è il Decreto Bersani, popolare perché fautore di abolizione dei costi di ricarica e libertà di recesso dai contratti con gli operatori TV, internet e voce.

In particolare i consumatori hanno il diritto di acquistare prodotti sicuri e di alta qualità, e le autorità devono intervenire tempestivamente qualora si verifichino pratiche scorrette a danno delle persone.

I consumatori hanno anche il diritto di proteggere la propria privacy e di controllare l’uso delle proprie informazioni personali. Essi devono altresì essere informati sui loro diritti e responsabilità come clienti, per consentire loro di prendere decisioni di contratto informate.