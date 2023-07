Data pubblicazione 25 Luglio 2023

LECCO – Calciatori in campo, dirigenti e avvocati in tribunale. Nella turbolentissima estate della Calcio Lecco sono tanti i dubbi e pochissime le certezze. Foschi lo ha detto a chiare lettere: “Ci alleniamo per giocare la Serie B“, ma, tra ricorsi e colpi di scena, a meno di un mese dal papabile inizio dei campionati, svetta su tutto un grosso punto di domanda.

Ma iniziano a contarsi anche i primi addii…