PASTURO, LA CRONACA DELLA CHIUSURA DIRETTAMENTE DAL SINDACO ARTANA

Data pubblicazione 25 Luglio 2023

PASTURO – “Ore 23, transennata la Strada Provinciale all’altezza delle due rotonde di ingresso del paese e la via Moglia; sul posto assieme a me il responsabile dell’ufficio tecnico, gli operatori comunali, il responsabile della Protezione Civile di Pasturo, l’impresa edile di manutenzione e l’operatore provinciale”.

Così descrive a VN la situazione venutasi a creare nella tarda serata di lunedì il sindaco Pierluigi Artana.

Che specifica: “Da questa mattina alle 6 i volontari della Protezione Civile presidiano la zona transennata, per fornire indicazioni agli automobilisti sulle deviazioni del traffico dal paese in attesa del personale Telecom per la sostituzione dei pali e delle linee pericolanti”.

