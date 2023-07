Data pubblicazione 27 Luglio 2023

LECCO – Nel primo pomeriggio due autobus sarebbero incastrati lungo la vecchia ‘Lecco-Ballabio’, a Laorca, con conseguenti gravi disagi per la viabilità. I mezzi non riuscendo a manovrare sono fermi e fanno da blocco per il traffico sia in discesa verso la città sia in salita verso la Valsassina.