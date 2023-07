INTERVISTA: MONSIGNOR ROLLA LASCIA LECCO DOPO 11 ANNI. “HO ASCOLTATO E COSTRUITO LEGAMI LIBERI E ONESTI”

Data pubblicazione 28 Luglio 2023

LECCO – Monsignor Maurizio Rolla dal 1° settembre diventerà prevosto della Comunità pastorale di Vimercate, dopo undici anni trascorsi come vicario episcopale per la Zona III (Lecco), nominato nel 2012 dall’arcivescovo della Diocesi di Milano Angelo Scola. Instancabile la sua missione in terra lecchese. Don Maurizio tra l’altro ha avuto il non facile compito di introdurre nel territorio le Unità e Comunità pastorali trovando non poche resistenze e campanilismi che ha sempre saputo magistralmente gestire.

Don Maurizio per salutare i suoi parrocchiani ha concesso una intervista…