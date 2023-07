VARIANTE DI PRIMALUNA, NUOVO INCONTRO INTERLOCUTORIO. TEMPI LUNGHI

Data pubblicazione 28 Luglio 2023

BARZIO – Nuovo rendez-vous tecnico/politico tra amministratori locali (non molti) in merito alla ormai famosa variante o tangenzialina di Primaluna. Diversi sindaci presenti alla riunione che è andata in scena nella sede della Comunità Montana Valsassina (mancava Introbio), con la partecipazione della Provincia, rappresentata dal vicepresidente e delegato alla Viabilità Mattia Micheli e il dirigente di settore ingegner Fabio Valsecchi, oltre al responsabile del progetto, l’ingegner Luca Piacentini.

Quest’ultimo ha illustrato il piano e le motivazioni, soprattutto di carattere normativo, che hanno imposto alcune scelte cercando in ogni caso di limitare al massimo l’impatto ambientale. Nessuna novità rispetto a quanto già riportato nei precedenti incontri rispetto al tracciato (sopra a sinistra il Lotto2, quello da Cortabbio verso Cortenova), tempistiche forse un po’ più lunghe di quanto si poteva inizialmente pensare considerati gli iter burocratici con i diversi enti coinvolti.

“Personalmente – annota il sindaco di Primaluna Mauro Artusi – mi auguro che questi tempi più lunghi permettano di trovare tutte le risorse per andare fino in fondo, dunque oltre l’abitato di Cortabbio. Mi è sembrato che comunque tutti stiano lavorando in questa direzione. Attendiamo ora la redazione del progetto definitivo/esecutivo e nel frattempo sarà comunque opportuno riproporre la presentazione anche in un incontro aperto al pubblico”. Incontro sul quale Micheli si è detto favorevole, paese per paese: “Chiamateci e terremo volentieri riunioni con la popolazione promosse localmente”.

Soddisfatto della riunione di giovedì il sindaco di Cortenova, Sergio Galperti: “Molto bene, ci è stato presentato uno studio di fattibilità tecnico-economica, su proposte condivise, con la massima collaborazione da parte di tutti gli enti preposti. Avanti così”.

RedPol