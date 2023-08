BARZIO, LA PROTESTA DI UN ALBERGO: “RAGAZZI MOLTO MALEDUCATI, DI NOTTE NON SI RIESCE A DORMIRE”

Data pubblicazione 2 Agosto 2023

BARZIO – Ci scrivono i titolari di un albergo barziese, esponendo una (forte) lamentela: “Buongiorno, vi contattiamo per l’enorme disagio, la movida dei ragazzi davanti all’ex palazzo del Comune di Barzio, che cominciano i disturbi soprattutto nelle ore notturne – finendo la serata con rumori, bestemmie, canti… insopportabili. E per tutta la notte”.

“Abbiamo contattato anche il Comune di Barzio – spiegano gli autori della protesta – ma nulla è stato fatto ad oggi. Noi dell’albergo insieme ai nostri clienti siamo disperati, non si dorme di notte per via di questi ragazzi molto maleducati che ne combinano di tutti i colori. Vi ringraziamo anticipatamente, se potete pubblicarlo sul vostro giornale che è molto seguito ci fate un favore”.

Sul caso denunciato sono in corso le opportune verifiche della nostra redazione; vi informeremo su eventuali sviluppi.

RedCro