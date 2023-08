Data pubblicazione 4 Agosto 2023

LECCO – La Provincia di Lecco ha approvato i criteri per il bando ‘Fiumi sicuri’ per la concessione di contributi per attività di prevenzione del rischio idrogeologico lungo i corsi d’acqua.

Il bando è destinato a Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e Parchi. Lo sforzo economico messo in campo è di 45mila euro, quasi il doppio del 2022 (25mila euro) e gli interventi saranno finanziati al 90%, per incentivare la massima partecipazione al bando…