BARZIO: LAVORI E BANDI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Data pubblicazione 4 Agosto 2023

BARZIO – Dal Municipio di Barzio una nota di aggiornamento in merito ai lavori in corso agli edifici di proprietà comunale e alla viabilità.

Lungo la strada acciottolata che dal paese sale verso la frazione di Concenedo è stata appaltata la sostituzione della staccionata in legno che delimita la carreggiata dell’apprezzato percorso nel bosco. La nuova barriera sarà realizzata in legno di castagno, materiale resistente e duraturo, e renderà ancora più bella e sicura la passeggiata nella natura.

Tornando in paese, si sta procedendo alla sostituzione dei serramenti sull’edificio dello stabile dell’ex Municipio, mentre al Palazzetto dello Sport in località Noccoli la copertura è oggetto di un’accurata opera di verniciatura, propedeutica ai lavori di posa dell’impianto fotovoltaico. Su entrambi gli edifici pubblici, inoltre, proseguono gli interventi di posa dei pannelli fotovoltaici per la produzione e l’accumulo di energia elettrica.

“Abbiamo deciso di procedere alla posa dei pannelli in attesa che vengano pubblicati i bandi regionali per la costituzione delle C.E.R. (Comunità energetiche rinnovabili) – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – Con due impianti fotovoltaici funzionanti potremo già dare avvio alla comunità energetica di Barzio, poi sarà comunque possibile aggiungerne altri, sia pubblici che privati”.

Anche gli uffici comunali e la biblioteca saranno oggetto di un ulteriore intervento per il risparmio energetico, relativamente all’impianto di riscaldamento e distribuzione, per la riduzione delle emissioni inquinanti.

In Comune, inoltre, si lavora per poter accedere a nuovi importanti bandi, fra questi il bando da 500mila euro del Ministero del Turismo per i piccoli comuni a vocazione turistica, quello da 700mila euro per i piccoli comuni e quello da 1milione di euro (bando RECAP) per l’efficientamento energetico di edifici pubblici.