IL SONDAGGIO DELLA SETTIMANA/SAGRA DELLE SAGRE, QUEST’ANNO CI ANDRAI?

Data pubblicazione 4 Agosto 2023

BARZIO – La consueta consultazione on line di VN sta chiedendo per una settimana ai nostri lettori un’opinione sulla nuova edizione della Sagra delle Sagre in programma come sempre ad agosto in Valsassina. Ci andrai? Non la visiterai? Non ci sei mai stato?

Il sondaggio di Valsassinanews è in corso e avrà termine nella mattinata di giovedì 10 agosto.

,