Data pubblicazione 4 Agosto 2023

BALLABIO – Sacchi neri abbandonati nei boschi di Ballabio, in zona “Grassi Lunghi”. Grazie alle segnalazioni ricevute in Comune, il colpevole è stato identificato ed ora scatterà una multa salata.

“Voglio ringraziare gli stradini di Ballabio e l’ufficio di Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto per il recupero dei sacchi e per l’identificazione del trasgressore…