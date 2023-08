SABATO PER GLI INTROBIESI LA GRANDE FESTA DELLA MADONNA DI BIANDINO

Data pubblicazione 4 Agosto 2023

INTROBIO – Sarà sabato 5 agosto il grande giorno di festa dedicato alla Madonna della neve della Val Biandino in occasione del 187° anno dal voto che, secondo la credenza religiosa popolare, salvò dal colera Introbio e il suo territorio.

È in corso la recita del Rosario ogni sera da lunedì a venerdì alle ore 20:30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate di Introbio, la preparazione alla festa religiosa che si tramanda dal 1836. Come riferisce lo storico Giulio Selva – “[…] l’anno del voto che trasformò la giornata del 5 agosto nella festa più cara agli introbiesi. Fu quello l’anno in cui il colera fece la sua apparizione in Valsassina, mietendo vittime e seminando terrore in tutti i paesi. Il contagio si manifestò in Valle verso la metà di luglio e cessò alla fine di settembre”.

Venerdì 4 agosto il rosario verrà recitato in cammino da Santa Caterina alla chiesa parrocchiale, con fiaccolata alle ore 21.

Il programma di sabato 5 agosto 2023

Festa di Biandino

ore 5:30 lodi e processione al Santuario di Biandino

ore 8:30 Messa a Introbio

ore 11:00 Messa in Biandino e a Introbio

ore 17:30 Ritrovo alla Ca’ del Dolfo e processione di rientro

È sospesa la Messa delle 17:30 a Introbio.

G. P.