ALPINI DI CASSINA/MOGGIO: UNA MOSTRA PER I 50 ANNI DEL RIFUGIO ALLO ZUCCO E I 100 DELLA SEZIONE DI LECCO

Data pubblicazione 5 Agosto 2023

CASSINA VALSASSINA – In occasione del cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione del Rifugio del Gruppo Alpini di Cassina/Moggio sullo Zucco della Croce, è in programma una mostra celebrativa.

Gli eventi sono organizzati dal Gruppo Alpini Cassina Valsassina che ha allestito per l’occasione anche una mostra per i cento anni della sezione Alpini di di Lecco con 18 pannelli, dalla nascita al Campo Scuola dello scorso anno al Rifugio Cazzaniga/Merlini e fotografie dei primi anni del Rifugio degli Alpini sullo Zucco della della Croce.

La mostra si tiene in piazza Olivelli, locale in via Sensinallo 14 a Cassina Valsassina. Sarà aperta oggi sabato 5 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20.