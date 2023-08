ARRIVATA IN BIANDINO LA PROCESSIONE DEVOTA ALLA MADONNA DELLA NEVE

Data pubblicazione 5 Agosto 2023

INTROBIO – È partita puntuale alle 5:30 dalla parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Introbio la lunga processione che ha già raggiunto il Santuario della Madonna della neve in Val Biandino per la messa delle 11, che viene celebrata in concomitanza con la parrocchiale.

Tanti i fedeli al seguito di don Marco Mauri, il prevosto di Primaluna e parroco anche di Introbio, saliti in devoto silenzio recitando il rosario e facendo tappa alla Cappellina, alla Baita degli Alpini e alle altre baite poste all’inizio della Valle di Biandino.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo nel pratone del Santuario e al ristorante, i fedeli scenderanno ritrovandosi con il parroco alle 17:30 alla Ca’ del Dolfo per la tradizionale processione di rientro, con il canto delle litanie a due cori.

G. P.

Fonte foto: Decanato della Valsassina