LA DENUNCIA: “VANDALISMI A INTROBIO SU SIMBOLI DELLA CRISTIANITÀ”

Data pubblicazione 6 Agosto 2023

INTROBIO – Una cittadina introbiese segnala alla nostra redazione che in questi giorni nel suo paese si sta assistendo “ad atti vandalici su simboli della cristianità: hanno distrutto la lapide posta ai piedi della statua della Madonna sul sagrato della chiesa di Introbio e stamattina 6 agosto abbiamo trovato un’altra madonnina distrutta, in via per Biandino”.

“Non è per bigottismo – annota la nostra lettrice – ma per il rispetto dei monumenti che appartengono a tutti i cittadini, il rispetto per il proprio paese, il rispetto per chi con amore ha costruito il monumento, la cappelletta eccetera. Ognuno è libero di credere o no, ognuno è libero di credere a ciò che vuole o non vuole o ad altre religioni – non è questione di religione ma di vandalismo e maleducazione. Questa è gente ignorante e irrispettosa, sono veramente indignata – conclude la signora Simona – spero che con questa denuncia si possa risolvere qualcosa, ma contro l’ignoranza è difficile. Purtroppo, questo non è più un paese tranquillo come lo era una volta”.

RedCro