GLI ALPINI DI CORTENOVA FESTEGGIANO I 97 ANNI DEL GRUPPO LOCALE

Data pubblicazione 7 Agosto 2023

CORTENOVA – Paese in festa nel fine settimana per il 97esimo di fondazione delle penne nere locali.

Sabato sera cena alpina al monumento con i piatti tipici per le numerose persone che hanno affollato la tensostruttura e il piazzale, poi serata in musica; domenica ammassamento alla sede del Gruppo e sfilata per le vie del paese con il corpo musicale Bruno Colombo di Pasturo e i gagliardetti, deposizione di una corona d’alloro al monumento dei caduti quindi il raggiungimento delle scuole primarie dove è posto il monumento; alzabandiera e messa officiata da don Carlo Silva – parroco brianzolo con residenza a Cortenova.

A seguire intervento delle autorità presenti: il sindaco Sergio Galperti, quello di Parlasco Busi, il generale Mario Benedetti (cortenovese), il consigliere sezionale Italo Thaler.

Poi il rancio alpino: gremita la tensostruttura. Nel pomeriggio canti alpini con la fisarmonica del maestro Alessio Benedetti.

Stanchi ma soddisfatti gli alpini cortenovesi per la grande affluenza e l’ottima riuscita della manifestazione, in un connubio – quello tra le penne nere e la popolazione – “che sempre sa dare emozioni e spirito di fratellanza”.

G. M.