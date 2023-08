Data pubblicazione 7 Agosto 2023

PRIMALUNA – HappYoga bimbi, mercoledì 9 agosto e mercoledì 16 agosto alle 10.30 l’insegnante Jessica Locatelli aspetta tutti i bambini al giardinetto degli Alpini di Cortabbio per due incontri organizzati dal Comune di Primaluna. Lo yoga per i più piccoli verrà proposto attraverso giochi e attività finalizzate a stimolare abilità fisiche (come equilibrio, concentrazione) ma anche l’ascolto di sé e delle proprie emozioni.