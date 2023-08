POSTE ITALIANE: A PASTURO UFFICIO APERTO CONTINUATIVAMENTE AD AGOSTO

Data pubblicazione 10 Agosto 2023

PASTURO – Poste Italiane informa che nel mese di agosto garantirà una presenza continuativa all’Ufficio Postale di Pasturo. La sede di piazza Vittorio Veneto 14 resterà regolarmente operativa per tutto il mese di agosto con i consueti orari dalle 8:20 alle 13:45 dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle 12:45.

“A conferma dell’attenzione che Poste Italiane ha nei confronti delle piccole comunità anche quest’anno non è previsto nessun intervento nei 66 Comuni presenti in provincia di Lecco con un numero inferiore ai 5mila abitanti che hanno un solo Ufficio Postale e nessun intervento in particolare è previsto per gli Uffici Postali situati in località a vocazione turistica, dato il grande aumento di clienti durante il periodo estivo”.

“Nel nostro paese – racconta Milena Arrigoni Neri, direttrice dell’Ufficio Postale di Pasturo – nel periodo estivo la popolazione raggiunge il 30% in più del solito e questo implica anche un po’ più lavoro. Sono molti i turisti che vengono da noi, e per tutte le tipologie di operazioni: dal pensionato che vuole ritirare la pensione al semplice pagamento dei bollettini. Molti turisti utilizzano il fermo posta per poter ritirare i pacchi ma tantissimi vengono anche solo per avere informazioni o indicazioni sui prodotti postali perché abbiamo meno code rispetto a un ufficio di una grande città e il clima che si respira in un piccolo paese è più informale, riuscendo così a dedicare al cliente anche un po’ più tempo”.