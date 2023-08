CANE ANZIANO LASCIATO SENZ’ACQUA AL SOLE, RAMANZINA AI ‘PADRONI’

Data pubblicazione 11 Agosto 2023

BARZIO – Accade in Altopiano, in una assolatissima giornata di agosto: i “padroni” (virgolette utilizzate non per caso) del povero quattrozampe che vedete nelle nostre immagini se ne vanno altrove e lasciano l’anziano cagnolino solo, su un terrazzino privo di copertura e pure senza acqua.

Lui rimane incastrato nella ringhiera del balcone e allora abbaia, disperato, attirando l’attenzione di un gruppo di persone che via via si fa più numeroso. Ma solamente la sensibilità di una giovane del posto fa sì che venga lanciato un appello ai Vigili del Fuoco di Lecco – giacché in casa non vi è nessuno che possa aiutare il derelitto.

Prima dei pompieri arrivano però nel frattempo (finalmente) i proprietari del cane. Beccandosi l’adeguata ramanzina per le condizioni nelle quali hanno abbandonato il cosiddetto “amico dell’uomo”.

RedAlt