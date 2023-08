LETTERA: “CICLABILE ALLA ‘FOLLA’ PERICOLOSA E ALLAGABILE, SISTEMATELA!”

Data pubblicazione 11 Agosto 2023

Buongiorno, sono un ciclista amatoriale (muratore) di Introbio e ieri mattina verso le 11,30 scendevo dalla strada della

Folla in Comune di Barzio per ritornare a Introbio dopo una sgambata per tenermi in allenamento. Ho notato che il tecnico della Comunità Montana e quella del Comune di Barzio erano li presenti in corrispondenza dei lavori per il tratto della ciclabile che sottopassa sia la provinciale che la stradina agricola che conduce nel fondovalle di Barzio. Probabilmente stavano eseguendo un sopralluogo di lavoro.

In tal caso chiedo a questo giornale se può pubblicare questa mia per fornire qualche consiglio migliorativo prima che i lavori finiscano:

Consiglio n. 1: a ciclabile ultimata sarebbe meglio che in corrispondenza dell’imbocco dei 2 sottopassi venga messo un semaforo perché questa ciclabile sembra un clone di una pista di slalom speciale e se due ciclisti, con probabili pedoni sul percorso, dovessero incrociarsi lascio a voi pensare un incremento degli interventi dei volontari in ambulanza.

Consiglio n. 2: portate una linea elettrica per alimentare la pompa di spurgo dell’acqua piovana che nel futuro andrà messa, perché nei due tunnel non si riuscirà a smaltire le pozzanghere che si formeranno anche se avete messo un pozzo perdente.

Consiglio n. 3: avete fatto i tunnel sottopasso larghi solamente circa m. 2,50!!! mentre gli altri tunnel della ciclabile (vedi ponte di Chiuso) sono larghi m. 3,00. Vedete se potete allargarli. Forse li avete fatti larghi solamente m. 2,50 per creare maggiori difficoltà a chi nel futuro percorrerà questa pista in trincea.

Grazie per la pubblicazione, in tal modo ho dato un mio piccolo contributo ai due tecnici che in sede di

sopralluogo effettuato ieri potrebbero tener presente queste osservazioni.

Lettera firmata