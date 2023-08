METEO. ARIA FRESCA E POSSIBILI DEBOLI ROVESCI IN VISTA DI FERRAGOSTO

Data pubblicazione 11 Agosto 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sull’Europa Occidentale si trova una circolazione di alta pressione solo a tratti interrotta da infiltrazioni di aria fresca in quota ma senza particolari effetti se non sulla nuvolosità. Da sabato si avrà un parziale cedimento della circolazione di alta pressione per il posizionarsi sulle Isole Britanniche di una struttura di bassa pressione di origine atlantica che causerà condizioni meteorologiche caratterizzate da una maggiore variabilità giornaliera.

Venerdì 11 agosto cielo poco nuvoloso o nuvoloso per addensamenti più consistenti su Alpi e Prealpi. Possibili isolati e deboli piovaschi isolati associati ai maggiori addensamenti su Alpi e Prealpi limitatamente al pomeriggio. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico 4200 – 4400 metri. Venti in montagna deboli di direzione variabile.

Sabato 12 agosto cielo su Alpi e Prealpi inizialmente poco nuvoloso o nuvoloso con gli addensamenti più consistenti in nottata e nel pomeriggio. Possibili deboli rovesci pomeridiani isolati su Alpi Retiche e Prealpi centro-orientali. Temperature minime in lieve aumento, massime in aumento. Zero termico 4400 metri. Venti in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Domenica 13 agosto cielo sereno o poco nuvoloso per velature e formazione di nubi cumuliformi sui rilievi nella seconda parte della giornata. Deboli rovesci pomeridiani isolati su Alpi e Prealpi. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico 4400 metri. Venti in montagna deboli a regime di brezza locale.

Tendenza per lunedì 14 agosto: cielo ovunque sereno o poco nuvoloso salvo formazione di addensamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi localmente associati a deboli rovesci. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Ventilazione debole di direzione variabile in pianura, debole o moderata a regime di brezza in montagna.

Fonte Arpa Lombardia