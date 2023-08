TPL: SOSTEGNO PER GLI STUDENTI DI BARZIO, CREMENO, CASSINA E MOGGIO

Data pubblicazione 11 Agosto 2023

VALSASSINA – Garantire il diritto allo studio dei ragazzi residenti nei Comuni di Barzio, Cremeno, Cassina Valsassina e Moggio e nelle frazioni e località dell’Altipiano Valsassinese sostenendo il servizio di trasporto che consente agli studenti stessi di raggiungere le scuole primarie di primo e secondo grado di Cassina Valsassina e Cremeno. Lo ha deciso l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Luglio scorso, che ha definito di stanziare 53mila euro per sostenere in parte il costo del servizio di trasporto storicamente svolto nel Comune di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio per l’anno scolastico 2023/2024.

Un intervento prezioso che ha goduto anche del sostegno e dell’interessamento del sottosegretario con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale di Regione Lombardia, il lecchese Mauro Piazza, e che consente di garantire continuità a un servizio che coinvolge un centinaio di studenti e una settantina di famiglie in un territorio di circa 4000 abitanti.

L’intervento è stato reso possibile anche dall’azione di sindaci dei quattro Comuni interessati: Pierluigi Invernizzi (Cremeno), Roberto Combi (Cassina Valsassina), Giovanni Arrigoni Battaia (Barzio) e Andrea Corti (Moggio). Il riconoscimento del servizio di trasporto di persone dell’AltOpiano Valsassinese come servizio TPL di bacino dovrebbe avvenire dal successivo anno scolastico 2024-25.

Il sostegno sarà riconosciuto dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese al Comune di Barzio identificato quale Comune capofila della convenzione che disciplina, fin dalla fine degli anni Novanta, il servizio di trasporto rivolto agli studenti residenti nei comuni di Barzio, Cremeno, Cassina Valsassina e Moggio e nelle numerose frazioni e località dell’Altipiano Valsassinese per permettere agli studenti di raggiungere le scuole primarie di primo e secondo grado di Cassina Valsassina e Cremeno.

“La decisione della nostra Agenzia discende dalla considerazione che l’area dei quattro comuni dell’Altipiano Valsassinese – dichiarano i consiglieri del CdA dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, Marisa Fondra e Franco De Poi referenti per il territorio lecchese – può essere considerata a tutti gli effetti un’area interna e cioè significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali, in particolare istruzione e mobilità. Pertanto, abbiamo ritenuto che garantire un servizio di trasporto che consentisse ai ragazzi di raggiungere gli istituti per l’istruzione fosse una necessità primaria che andava sostenuta. Ecco perché abbiamo deciso come Agenzia di intervenire a sostegno del servizio per un territorio altrimenti a forte rischio di spopolamento soprattutto dei giovani”.