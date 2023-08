A CASARGO WEEK END RICCO DI INIZIATIVE FRA SPORT, MUSICA E CONVIVIALITÀ. E GLI ALPINI ‘RILANCIANO’ LA FESTA

Data pubblicazione 12 Agosto 2023

CASARGO – Entrano nel vivo le iniziative estive in Alta Valle, appuntamento di cartello la festa degli Alpini a Paglio con il locale gruppo che, fresco del secolo di vita appena festeggiato, propone per domenica 13 la festa alla cappelletta e a seguire il rancio alpino in compagnia – e durante il pomeriggio e la serata Dj Simon. La cronoscalata, in bicicletta e a piedi si terrà invece nel sabato con una prova only up valevole per il trofeo “Bike and run”: come di consueto la partenza sarà al Parco delle Chiuse per concludere in bellezza, dopo 13 tornanti e sei chilometri, all’Alpe Paglio.

Sabato sera invece, dopo i gonfiabili a Casargo del pomeriggio, le vie del centro paese e Indovero saranno teatro di due eventi: il primo, sperimentale, nasce dalla volontà di rendere pedonale il centro per il periodo estivo. ‘Strade sonore ‘ prevista per i sabato sera d’agosto. “Con queste serate – dichiara Antonio Pasquini sindaco di Casargo – rispondiamo a una richiesta espressa da residenti e villeggianti in particolar modo degli anziani e commercianti con appuntamenti musicali di qualità che ci auguriamo possano essere graditi”.

Spazio alla tradizione con il giorno della festa alla Madonna di Pomaleccio, dove l’associazione Le nostre radici organizza all’oratorio una cena conviviale per poi proseguire domenica con la processione religiosa.

Procede quindi il ricco calendario di eventi che spazia da Indovero a Paglio passando per Casargo reso possibile grazie ai numerosi volontari e alla partecipazione dei tanti villeggianti che hanno scelto l’Alta Valsassina come meta per le loro vacanze.

RedAlV