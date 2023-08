METEO. FERRAGOSTO DI BEL TEMPO E POCHE NUVOLE, PIOGGE GIOVEDÌ

Data pubblicazione 14 Agosto 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La regione è interessata da flusso in quota da ovest sudovest, a delimitare una vasta struttura depressionaria atlantica, da un’area di alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo. A tale configurazione a tratti sono associate infiltrazioni di aria relativamente più fresca in quota. Per tutto il periodo sono attese giornate poco nuvolose o velate, in particolare sulle Pianure, con addensamenti e instabilità che interesseranno per lo più i settori a ridosso dei rilievi. Le temperature si manterranno sopra la norma del periodo.

Martedì 15 agosto su Alpi e Prealpi cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli sparse a carattere di rovescio o temporale a ridosso dei rilievi: possibili nelle prime ore della notte, quindi tra il pomeriggio e la sera. Altrove meno probabili. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico intorno a 4500 metri. Venti in montagna deboli con rinforzi verso sera: sotto i 1500 metri dai quadranti orientali, oltre 1500 metri dai quadranti occidentali.

Mercoledì 16 agosto su Alpi e Prealpi nuvolosità irregolare per formazioni cumuliformi. Nel pomeriggio precipitazioni deboli sparse a carattere di rovescio o temporale a ridosso dei rilievi alpini. Altrove meno probabili. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico intorno a 4500 metri. Venti in montagna deboli variabili.

Giovedì 17 agosto cielo a ridosso dei rilievi da velato a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni dal pomeriggio deboli sparse a carattere di rovescio o temporale a ridosso dei rilievi alpini. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Zero termico intorno a 4300 metri. Venti deboli variabili.

Fonte Arpa Lombardia