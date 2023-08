ALTOPIANO. SENZA PATENTE NÉ ASSICURAZIONE, PER UN 47ENNE 6MILA € DI MULTA E SEQUESTRO DEL VEICOLO

Data pubblicazione 17 Agosto 2023

CREMENO – Attorno alle 18.30 di ieri, mercoledì 16 agosto, un automobilista è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale dell’Altopiano mentre attraversava l’abitato di Maggio. L’uomo, italiano classe 1976 residente a Lecco ma di fatto domiciliato in Valsassina, era alla guida di un veicolo senza assicurazione né revisione, inoltre lui stesso era senza patente perché già sospesa da altre forze di polizia. Durante i controlli infine l’uomo non era in possesso di documenti né personali né del veicolo.

Nell’intervenire, i quattro agenti del comando unificato di Polizia Locale si sono avvalsi delle telecamere di sorveglianza attive sul territorio che hanno segnalato una targa non assicurata. Il veicolo dunque è stato posto sotto sequestro e al cittadino sono state comminate varie sanzioni per un valore complessivo di oltre 6mila euro.

“Abbiamo portato a termine un lavoro di successo – spiega il comandante Andrea Piazza – non solo per il valore della sanzione ma soprattutto per aver tolto un fattore di pericolo dalle strade del territorio. Dopo questo provvedimento se il cittadino reiterasse il reato non se la caverebbe con una multa ma scatterà la denuncia penale”.

RedCro