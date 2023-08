CALCIO, SERIE B AL VIA E LE STELLE (BLUCELESTI) STANNO A GUARDARE

Data pubblicazione 19 Agosto 2023

LECCO – Il campionato 2023/24 di Serie B è iniziato ieri sera, venerdì 18 agosto, con l’anticipo della prima giornata Bari-Palermo, terminato sullo 0-0 nonostante i pugliesi abbiano chiuso la gara in nove contro undici a causa di due cartellini rossi.

Un torneo che, come si sa, prende il via senza il Lecco che, in attesa dell’ultima sentenza del Consiglio di stato fissato per il 29 agosto, per ora resta a guardare in attesa. Quindi Pisa-Lecco, sulla carta il primo impegno per i lombardi, è stata rinviata così come i match della seconda e della terza giornata.