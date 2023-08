POLITICA ALLA FIERA D’AGOSTO: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?

Data pubblicazione 21 Agosto 2023

Signor Direttore,

ieri pomeriggio ero in Sagra, girovagando fra gli stand in attesa dell’ora di cena e del tutto occasionalmente mi sono imbattuto nel gazebo che ospitava un miniconvegno sulla montagna dal titolo accattivante e ho ascoltato perché volevo sapere chi può avere paura delle tranquillizzanti bellezze di questi territori così vicino alla mia Milano ma che purtroppo non conosco ancora come certamente meriterebbero e non soltanto in estate.

Ho presto compreso che il taglio dei relatori era tutto politico, visto che al tavolo a gestire il microfono era un gagliardo consigliere regionale con i suoi correligionari. Fra le idee spettacolo previste dall’organizzazione della kermesse si è trovata attenzione politica anche in prospettiva, rivolta a quei giovani imprenditori che nonostante le difficoltà del momento non demordono ma al contrario investono in montagna.

Tra un intervento e l’altro la memoria è inevitabilmente corsa anche al discorso di don Lucio, parroco di Barzio, che all’inaugurazione ha ricordato ai sindaci che devono imparare a lavorare insieme, per lavorare meglio e spendere le risorse pubbliche nel modo più opportuno. Forse avrà avuto l’impressione che ora non lo facciano? A chi è sembrato che l’intervento “politico” di questo arguto e intelligente parroco di campagna sia andato oltre i confini delle sue terrene competenze dico, invece, che personalmente l’ho trovato molto appropriato.

Don Lucio é un prete e ha parlato da prete e da pastore delle anime e si é rivolto a quelle che conosce meglio. Tra le righe ha detto, infatti: “Vogliatevi bene!”. Il suo pubblico appello é dunque un caldo e sincero invito rivolto a chi deve fare il bene di tutti ma, prima, volendo bene a tutti. Compresi i compagni di viaggio in Comunità Montana della Valsassina da cui si attende, ha detto, cose belle e soprattutto utili per la popolazione locale.

Un amico della Valsassina