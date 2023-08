L’INTERVENTO/RISCHIO PENSIONI: “CHI SI DEVE PREOCCUPARE?”

Data pubblicazione 22 Agosto 2023

Oggi purtroppo e finalmente (non certo con gioia), sentiamo il ministro dell’economia Giorgetti (Lega) che ci mette in allarme rosso, per indicarci che con questa denatalità, che significa grave decrescita demografica, nessuna riforma pensionistica potrà reggere. Suppongo che la sua affermazione trovi origine anche nelle idee sull’argomento, del suo segretario Salvini (Lega),accompagnate dalle tante altre intemperanze contro la riforma Fornero. Insomma, tutti i nodi, prima o dopo vengono al pettine.

Il sistema previdenziale, in tutti i paesi seri, non è un sistema che regala soldi a chiunque, come si vorrebbe propagandisticamente far credere alla gente, anche se i percettori hanno lavorato cinquant’anni. È tutt’altra roba!