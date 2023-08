CALCIO LECCO, AMICHEVOLE: 2-0 ALLA PRO VERCELLI

Data pubblicazione 24 Agosto 2023

LECCO – Buon test ieri contro la Pro Vercelli (Serie C) per il Lecco di mister Foschi. Alla fine è la squadra bluceleste a imporsi per 2-0 grazie ai gol di Luca Giudici nel primo tempo e di Mangni nel finale.

Un match sofferto quello del ‘Piola’ per i lecchesi, soprattutto in difesa. Ma perfettamente normale visto il ritardo nella preparazione e in attesa del giudizio definitivo del Consiglio di stato in programma il 29 agosto per sancire definitivamente il passaggio di Serie B. Arriva comunque una vittoria che dà fiducia.