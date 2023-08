INCIDENTI IN MONTAGNA. QUESTA MATTINA SOCCORSI A CREMENO, INTROBIO, PIANI DEI RESINELLI

Data pubblicazione 24 Agosto 2023

CREMENO/INTROBIO/BALLABIO – Tre interventi consecutivi per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Alle 9 la centrale ha attivato i tecnici per un cercatore di funghi caduto mentre si trovava in località Cascina Rizzolo, a Cremeno, in una zona boschiva. È partita subito la squadra, comporta da cinque tecnici, tra cui un medico del Cnsas e un tecnico che è salito subito con la moto da trial e ha raggiunto la persona da soccorrere. Poco dopo è arrivata la seconda squadra, con il mezzo fuoristrada e il materiale necessario. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Sul posto l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; l’uomo è stato valutato e poi trasportato in ospedale.

Erano le 11 e l’operazione stava per concludersi quando è arrivato un secondo allertamento, al rifugio Buzzoni, nel comune di Introbio, per una ragazza che aveva riportato una sospetta lesione a una gamba. Sul posto l’elisoccorso di Como.

Ai Piani dei Resinelli infine, più precisamente sulla Grignetta, una persona risulta bloccata in una zona impervia: con i soccorritori stanno intervenendo in questo caso una squadra SAF dei Vigili del Fuoco e l’elicottero Drago Vf per il recupero.

Seguiranno aggiornamenti.

RedCro