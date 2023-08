COMPRENSIVO DI PREMANA, ARRIVA LA REGGENTE. IL COMUNE (CHE VOLEVA CHIUDERE L’ICS) ORA “FESTEGGIA”

Data pubblicazione 30 Agosto 2023

PREMANA – Come noto, il Comune di Premana e in particolare la sindaca Codega si è battuto con forza per la cancellazione del suo Istituto Comprensivo Scolastico – cercando senza successo di trasferire gli uffici (non le scuole) a Bellano.

Battaglia persa malgrado l’impegno, che stride oggi con il comunicato dello stesso municipio che in sintesi da una parte attacca i media, stravolge i fatti e in conclusione augura buon lavoro alla nuova dirigente reggente in arrivo nello stesso ICS che voleva chiudere.

La nota è firmata da Domenico Pomoni, vicesindaco e delegato a Cultura e Politiche Giovanili: “La recente vicenda sull’accorpamento dell’Istituto Comprensivo di Premana ha visto l’Amministrazione comunale impegnata a cercare di migliorare una situazione di carenza di organico e di presenza /continuità dei ruoli dirigenziali nel nostro ICS. Questo è sempre stato il nostro unico obbiettivo. Su questa situazione si è innescata una polemica giornalistica e una speculazione politica che, in modo semplicistico speculativo e strumentale, ha fatto passare il messaggio: “la scuola di Premana chiude!” Cosa ovviamente falsa e mai stata nemmeno lontanamente all’ordine del giorno su nessuno dei tavoli coinvolti”.

Nota editoriale di VN: il nostro giornale, se il sig. Pomoni per caso si riferisce a Valsassinanews, non ha MAI parlato di “chiusura della scuola” ma, come voluto dal suo Comune, di spostamento dell’ICS a Bellano. Se parla di altre testate, non ci spetta ma a occhio nemmeno la ‘concorrenza’ sembra avere scritto quanto addebitato come “polemica giornalistica”.

Ma torniamo ai premanesi. “Avere posto a tema il problema ha generato ora una soluzione operativa positiva per l’organizzazione, la programmazione e la qualità didattica della nostra scuola: la Dirigente dell’ICS di Bellano, Dott.ssa Martocchi, con decreto di oggi è stata nominata reggente presso l’ICS di Premana per l’anno scolastico 2023/2024. Una professionista dell’educazione, formazione e gestione organizzativa che apprezziamo – annota Pomoni -, che sappiamo essere di valore assoluto e siamo certi porrà al primo posto il bene dei nostri ragazzi. È questo quello che serviva all’ICS di Premana ed è per questo che ci siamo impegnati. Grazie e buon lavoro Dott.ssa Martocchi da parte di tutta la comunità dell’Istituto comprensivo di Premana”.

Come dire: volevamo chiudere, ma visto che abbiam perso la battaglia ci felicitiamo di chi ci mandano.

