SCUOLE/PREMANA SCONFITTA: IL COMPRENSIVO RESTA IN ALTA VALSASSINA

Data pubblicazione 26 Luglio 2023

LECCO – La strana “battaglia” condotta da una parte dei Comuni dell’Alta valle (capitanata da Premana) per chiudere il locale Istituto Comprensivo si è conclusa con una sconfitta: l’ICS rimane lì e non viene “assorbito” da Bellano. Scelta valida almeno per il biennio 2024/25. La decisione “resistente” è stata presa nella sede dell’amministrazione provinciale di Lecco, in una riunione che ha visto la netta sconfitta della sindaca premanese Elide Codega, attivissima nell’ultimo periodo nell’intento di chiudere la sede scolastica – ma battuta a suon di numeri.

Davanti al consigliere delegato all’Istruzione della Provincia Carlo Malugani (rilevante il suo ruolo di mediazione e “ascolto”), alla dirigente di settore di Villa Locatelli Cristina Pagano e la rappresentante dell’Ufficio Scolastico provinciale, i sindaci di 4 dei 5 Comuni interessati (assente Crandola) si sono “affrontati”, carte in tavola e soprattutto cifre alla mano.

La frattura è stata netta: da una parte il fronte a favore della chiusura con Premana, Pagnona e pure Crandola anche se appunto non presente, dall’altra Casargo e Margno. Per decidere lo spostamento serviva il 50% dei sindaci a favore (e qui l’ICS “spariva”, sia col 3-2 ma anche in caso di parità tra municipi a favore e contro). La mazzata alle velleità di cancellazione, specie premanesi, è arrivata dal dettaglio legato alla popolazione interessata: per chiudere è infatti necessario che sia rappresentato il 75% di residenti coinvolti, ma la sommatoria di Casargo e Margno supera il minimo del 25% e dunque è prevalso il mantenimento della sede del Comprensivo in Alta Valsassina.

Fino all’ultimo Codega ha provato a ottenere la cancellazione, ma ha dovuto incassare la prima delle due sconfitte personali in poche ore (la successiva, ieri sera in Comunità Montana dove non ha avuto la conferma del proprio assessorato).

Alla luce delle decisioni di ieri e delle posizioni intraprese dai Comuni, lo potremo chiamare “Comprensivo di Casargo”…

RedAlV