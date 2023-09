RAVE PARTY AI RESINELLI? LA LEGGE MELONI NON BASTA E IL SINDACO BUSSOLA “CHIUDE LA STRADA”

Data pubblicazione 15 Settembre 2023

BALLABIO – “Nel nostro territorio non accettiamo rave party o altre manifestazioni non autorizzate perché crediamo che il rispetto delle regole per la sicurezza e per la tutela dell’incolumità pubblica siano un presupposto fondamentale per qualsiasi evento”. Così il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola a seguito delle diverse segnalazioni pervenute in Comune dai residenti dei Piani dei Resinelli in merito ad un evento che sembrerebbe si voglia effettuare nella notte tra sabato 16 e domenica 17.