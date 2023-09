UN CORTENOVA IN VERSIONE ‘RIMONTA’ OSPITA IL MERATE ALLE 15:30 A BINDO

Data pubblicazione 24 Settembre 2023

CORTENOVA – Due rimonte che valgono quattro punti per la prima squadra del Cortenova, che in questo inizio di stagione del campionato di Seconda categoria ha messo in luce una qualità che sicuramente potrà tornare utile per tutto il resto dell’anno: non darsi per vinti dopo una partenza in salita.

Infatti, sia con il Montevecchia che contro l’Oratorio Lecco Alta, la formazione allenata da Andrea Tantardini ha saputo recuperare l’iniziale svantaggio per portare a casa punti preziosi: tre nel caso della sfida casalinga d’esordio, uno solo, ma con doppio handicap iniziale e rigore fallito nel finale, nella seconda giornata al Bione.

Un segno preciso di una squadra caparbia che, contando anche le sfide di Coppa Lombardia, non perde da quattro gare consecutive. L’unico KO risale alla prima partita stagionale, giocata contro il Mandello del Lario nel match inaugurale di Coppa.

Con l’amaro in bocca della vittoria sfumata dagli 11 metri, il Cortenova ha già la testa proiettata alla prossima partita, che si giocherà al centro sportivo Todeschini contro l’O.S.G.B. Merate. La squadra brianzola viene da una sconfitta contro la capolista Audace Osnago, mentre all’esordio ha vinto 2-0 col Vercurago. Squadre in campo alle 15:30 di oggi, domenica 24 settembre. Come sempre, su VN la cronaca del match al termine della partita casalinga a Campiano.

RedSpo