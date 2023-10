LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 1 Ottobre 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 2 a domenica 8 ottobre 2023.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA.

La specifica dei lavori nell’elenco, più sotto la pulizia strade.

Via CANTARELLI, tratto da via XI Febbraio a via Pascoli, dalle 10:00 alle 12:00 il 2 ottobre, divieto di transito veicolare per intervento di manutenzione straordinaria presso lo stadio Rigamonti – Ceppi;

via ACHILLE GRANDI, tratto all’altezza del civico 15 e dell’intersezione con via Belfiore, il 2 e il 3 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo collegamento alla rete telefonica;

via ALCIDE DE GASPERI, dal 2 al 6 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di intervento edili sull’attraversamento pedonale;

via GILARDI, via GRANDI, via DON MORAZZONE, via PADRE AGOSTINO GEMELLI, via TONIO DA BELLEDO, via ZELIOLI, via AI POGGI, via DEL SARTO, via DON CONSONNI e via EREMO, dal 2 al 16 ottobre, parziali restringimenti per lavori di ripristino definitivo delle sedi stradali;

via BARACCA, tratto all’altezza del civico 5, il 3 e il 4 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo collegamento alla rete telefonica;

via GOMES, tratto all’altezza tra corso Emanuele Filiberto e via Perosi, il 4 e il 5 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo collegamento alla rete telefonica;

via DON MINZONI, dal 4 al 6 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

via MONSIGNOR MONETA, il 5 e il 6 ottobre, parziale restringimento per lavori di ripristino della sede stradale;

via CAPODISTRIA, il 5 e il 6 ottobre, parziale restringimento per lavori di ripristino della sede stradale.

via AMENDOLA, tratto da corso Martiri della Liberazione a via Digione, dalle 9:00 del 9 ottobre alle 19:00 del 2 dicembre, senso unico di marcia in direzione ascendente da corso Martiri della Liberazione verso via Digione per la costruzione della rete di teleriscaldamento.

Pulizia notturna

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre 2023, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio nelle aree di via Sant’Egidio, via Monsignor Polvara, via Caduti Lecchesi a Fossoli, via Vercelloni, via Laini (del sarto), corso Monte San Gabriele, piazza Lega Lombarda, via Gomes, corso Martiri / via Appiani, corso Carlo Alberto (via Igualada) e via Catullo.



Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371