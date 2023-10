VENERDÌ 13 E LA MALASORTE: COME E QUANDO È NATA LA FAMOSA SUPERSTIZIONE

Data pubblicazione 13 Ottobre 2023

LECCO – Ebbene sì, è tornato il fantomatico venerdì 13, giorno sfortunato per eccellenza per tutti i superstiziosi o coloro con la fobia per questo numero (anche detta triscaidecafobia). Ma perché questo particolare giorno è così temuto in tutto il mondo? Dove nascono le origini di questa superstizione?

Come tante tradizioni nostrane e del mondo occidentale, la Bibbia è un riferimento cardine. 13 era il numero delle persone a tavola durante l’ultima cena, e l’evento si presta a diverse interpretazioni. Potrebbe essere Giuda. l’apostolo traditore, il tredicesimo a tavola (e non il tredicesimo apostolo!); oppure lo stesso Gesù, che dopo la cena è stato il primo a morire. Pensando al giorno di venerdì invece, proprio in quel giorno Cristo è morto crocifisso, Eva ha tentato Adamo ed è avvenuto il diluvio universale.

In verità…