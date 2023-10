“PORTATE DI PASSERELLE SCOTTE”: UN GRAFFIO ALLA VISITA DI OGGI AL CFPA

Data pubblicazione 17 Ottobre 2023

Siccome le passerelle un po’ come le disgrazie non vengono mai sole, non bastava martedì 17 ottobre dopocena avere a Calolziocorte il Generale Vannacci; no, corre voce che ci tocchi prima di pranzo pure l’assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro che paiono già degli ossimori per i nostri ragazzi se non a 4€ l’ora, l’assessora Simona Tironi giusto per chiuderci la bocca dello stomaco, anche alla mattina.

Parteciperà infatti a due visite istituzionali qui da noi con le altre portate del menù “braccia rubate all’agricoltura”.

Accompagnatori la Presidente della Provincia Hofmann, il sottograduato delegato provinciale Carlo Malugani, prestato come lascito alla politica dalla Confraternita della Polenta uncia e in Alta Valle il sottosegretario regionale Mauro Piazza. Tutto è già imbandito per la visita al Centro Alberghiero di Casargo e a quello dell’impiego di Merate che si preannunciano lunghe e senza pausa.

Non è previsto infatti, fanno sapere dalla Provincia, nessun pranzo di lavoro, sebbene sia stato già pagato (da noi) il conto, 300.000€ granella di pepe più granella di pepe meno, per quell’ambizioso e scellerato progetto del Ristorante Didaktico della scuola alberghiera di Casargo.



Che ha chiuso, il ristorante si intende, per debiti; la Scuola alberghiera, è probabile che chiuda invece fra non molto invece per carenza di iscritti.

Magari lo annunceranno proprio lì.

A vedere del positivo negli incontri-passerella della politica, è che come risultato delle scelte politiche proprio di Provincia e Regione esploderanno di lavoro giusto i Centri per l’impiego.

La politica locale e regionale, i nostri chef Re Mida a rovescio, tutto quello che toccano o lievita – costi e iscritti al Centro per l’impiego – o si brucia – soldi e scuole.

In omaggio come ammazzacaffè, pure la sanità pubblica e i trasporti.

I cuochi sono altri, ma la brigata è la stessa

Luigi Carnacina