SKIROLL, AKSEL ARTUSI VINCE LA SPRINT DI COPPA ITALIA A MARANELLO

Data pubblicazione 17 Ottobre 2023

MARANELLO (MO) – Week end di Coppa Italia di skiroll per Aksel Artusi in quel di Maranello, tecnica classica in terra Ferrari con una Sprint e una Mass start sui 25 km.

Aksel cerca degli allenamenti di qualità prima di partire per l’ennesimo ritiro con la nazionale di sci di fondo in vista della imminente stagione invernale. Nella Sprint batte tutti vincendo di fatto sia la propria categoria (Juniores) che l’assoluta. Nella Mass start in una gara controllata arrivano in 5 – il valsassinese senza riuscire a fare la propria volata vince comunque la gara di categoria.

Per Artusi, in forza alla squadra dell’Esercito, ora due settimane in ritiro: prima a Rovereto per test di laboratorio quindi a Tarvisio e Planica in Slovenia per le prime sciate nel tunnel.

RedSpo