L’ASSESSORE SIMONA TIRONI AL CFPA DI CASARGO. “ECCELLENZA CHE CI INVIDIANO, MA BOLLETTE E CALO ISCRITTI NON SIANO UNA SCUSA”

Data pubblicazione 18 Ottobre 2023

CASARGO – L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi in visita all’istituto alberghiero di Casargo riprende i presenti rivolgendosi ai vertici del Cfpa che lamentano l’aumento dei costi e la scarsità delle iscrizioni “Non son venuta qua per le bollette, lavorate per l’efficientamento energetico”. E ancora: “State facendo formazione continuativa, lavorando con gli Its? Problemi di iscrizioni li hanno tutti i Professionali, quindi bisogna lavorare in sinergia con le altre scuole, fatelo anche voi!”

Una giornata importante per il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo. Numerose personalità istituzionali, tra cui l’assessore regionale Simona Tironi, hanno visitato la scuola, i suoi laboratori e hanno sperimentato la qualità del Cfpa partecipando al pranzo interamente preparato e servito dagli studenti, veri e propri giovani professionisti nell’ambito della ristorazione e dell’ospitalità. All’evento, oltre a Simona Tironi, hanno partecipato i consiglieri regionali Mauro Piazza e Gian Mario Fragomelli; il vice presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli; il provveditore della Provincia di Lecco Adamo Castelnuovo; il capo della segreteria dell’Assessorato della Lombardia Emanuel Piona; il sindaco di Casargo Antonio Pasquini; i membri del Cda Augusto Giuseppe Amanti e Angela Fortino e ovviamente il direttore Marco Cimino e il presidente Francesco M. Silverij del Cfpa di Casargo.

La giornata non è stata solo l’occasione per dimostrare l’interesse delle Istituzioni per una scuola di alto livello e capace di formare i giovani in maniera efficace per una radiosa carriera futura ma è stata anche un’opportunità per scoprire gli spazi, i laboratori, gli studenti e la loro quotidianità, oltre che le loro capacità professionali.

Francesco Maria Silverij per l’occasione ha voluto sottolineare che: “Il Cfpa di Casargo è una realtà di grande prestigio, capace di formare i futuri professionisti dell’ambito alimentare, alberghiero e dell’ospitalità. La dimostrazione della qualità della nostra offerta formativa è data dalla continua richiesta dei nostri studenti da parte delle realtà del territorio e non solo, che ogni anno assumono i ragazzi ancor prima del termine degli anni accademici, subito dopo gli stage.”

“Una mattinata interessante – ha dichiarato infine l’assessore Tironi con entusiasmo -. Ho avuto il piacere di visitare una realtà di grande rilevanza per il territorio lecchese nel settore alberghiero e della ristorazione. È un vero e proprio punto di riferimento per la formazione di giovani talenti nel settore ospitalità. Qui si promuove l’eccellenza e si preparano professionisti capaci di affrontare le sfide del mercato del lavoro. È un orgoglio per la nostra comunità avere una struttura così ben attrezzata e che offra una qualità di formazione che tutti ci invidiano“.