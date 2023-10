PALLAVOLO/NELLA PALESTRA DI BARZIO IL RITIRO DEL CUS BICOCCA FEMMINILE

Data pubblicazione 18 Ottobre 2023

BARZIO – Il Cus Bicocca Volley femminile al palazzetto dello sport di Barzio per il ritiro in vista del debutto nel campionato di Prima Divisione.

Per le atlete, tutte studentesse o ex iscritte dell’università milanese, una occasione per fare gruppo oltre che per ultimare la preparazione atletica e tecnica: la due giorni infatti si è conclusa affrontando in amichevole una selezione della Polisportiva Valmadrera – vinta 3-0 dalle lecchesi (25-23, 25-22, 25-22).

Ad organizzare il ritiro la Asd Stella Alpina del presidente Giancarlo Camozzini che anche con queste iniziative intende rilanciare l’impianto sportivo barziese dopo un periodo di trascuratezza.

Per le ragazze, una ventina accompagnate dal dirigente Pietro Di Marco, il ritiro è iniziato subito con una seduta di allenamento, sabato mattina, agli ordini di coach Alberto Biffi e dal suo assistente Michele Bellini. Nel pomeriggio attività di team building e orienteering, e un po’ di svago raccogliendo castagne. La cena cucinata insieme e il pernottamento all’interno del palazzetto, sotto la guida della capitana Sara Sammito e dalla vice Ambra Sorini, sono altri due aspetti fondamentali per rinsaldare il legame tra le pallavoliste.

Durante la permanenza non è mancato il tempo per una visita ai paesi di Barzio e Cremeno, utile anche per le colazioni, mentre il pranzo è stato organizzato all’esterno della palestra potendo approfittare del clima mite.

“Il ritiro è un punto fermo per le mie squadre – commenta coach Biffi – e i due giorni a Barzio ci sono serviti per verificare alcuni aspetti della preparazione oltre che per creare la giusta sinergia tra le atlete. Un grazie doveroso alla Stella Alpina che ha pianificato ogni momento e ci ha ospitato in maniera eccellente”.

C.C.