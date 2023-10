A CHE COSA SERVE LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE

Data pubblicazione 20 Ottobre 2023

Quando si parla di valutazione immobiliare, si fa riferimento al calcolo del valore di mercato di un immobile. Conoscere questo dato è di estrema importanza tanto per chi desidera vendere o affittare un immobile di sua proprietà quanto per chi invece vuole comprare o acquistare una casa o un appartamento da adibire a prima o seconda casa, oppure come forma di investimento.

Analizzando le quotazioni immobiliari del mercato italiano, si nota immediatamente una grande differenza di prezzi tra le regioni e, all’interno di queste, tra le singole province. I valori più bassi al metro quadro corrispondono alle province di Caltanissetta ed Enna per quanto riguarda gli appartamenti e alle province di Isernia e Vercelli per ciò che concerne le case; le valutazioni più alte corrispondono invece alle province di Bolzano e di Milano e di Bolzano e Sassari per ciò che concerne le case.

Naturalmente, questi valori sono puramente indicativi e destinati a cambiare in base all’andamento del mercato immobiliare. È per questo motivo che chi desidera vendere, affittare o acquistare deve controllare periodicamente l’andamento dei prezzi, così da cogliere il momento più propizio.

Quotazioni immobiliari e valutazione del singolo immobile

Oltre a tenere conto delle quotazioni immobiliari riguardanti il Paese per intero e le provincie di proprio interesse nello specifico, chi vuole vendere o acquistare deve prendere in considerazione anche il valore reale dell’immobile di sua proprietà o di suo interesse. Per fare questo, deve innanzitutto richiedere una valutazione dell’immobile.

Questa viene effettuata tenendo conto di tantissimi aspetti, sia generici, riferiti alla zona e all’andamento del mercato, sia specifici, relativi alle caratteristiche specifiche della casa o dell’appartamento. È soprattutto in base a queste ultime che il valore dell’immobile può variare rispetto a quello medio che caratterizza il mercato immobiliare di riferimento.

Per esempio, un vecchio appartamento mai ristrutturato, di classe energetica bassa e con un’esposizione non ottimale otterrà, a parità di altre caratteristiche, una valutazione inferiore rispetto a un appartamento della stessa metratura, situato nella medesima zona, ma nuovo o ristrutturato di recente, caratterizzato da classe energetica elevata e con una buona esposizione.

Cosa fare per ottenere una valutazione dell’immobile

Esistono diversi metodi per ottenere una valutazione dell’immobile che si desidera vendere o dare in affitto. Il più pratico, veloce e affidabile consiste nell’utilizzare le piattaforme online, messe a disposizione da aziende operanti nel settore e utilizzabili gratuitamente.

Tutto il processo richiede pochissimi minuti, a patto che si abbiano a portata di mano tutti i dati necessari. La valutazione viene formulata da avanzati sistemi di IA ed è immediatamente consultabile.

A questa prima valutazione è poi possibile farne seguire una seconda, effettuata da un esperto del settore. Per ottenerla, è necessario contattare l’azienda scelta, tramite telefono o e-mail, e richiedere un sopralluogo dell’immobile. Nel giorno e nell’ora stabiliti, si riceverà la visita di un professionista che, dopo aver visionato l’intero appartamento e averne rilevato le caratteristiche più importanti, provvederà a effettuare una valutazione immobiliare precisa e accurata, la quale terrà conto anche dei prezzi di vendita o affitto degli immobili simili presenti nelle zone limitrofe.

Che cosa determina il valore dell’immobile

Il valore di un immobile viene determinato tenendo conto di numerosi aspetti. Tra i più rilevanti rientrano:

la zona in cui è situato;

la dimensione;

la presenza di balconi o giardini;

l’anno di costruzione;

le ristrutturazioni effettuate.

Tra gli altri fattori che concorrono ad aumentare o diminuire il valore rientrano, la tipologia di immobile, il numero di stanze presenti e la loro distribuzione, la presenza di un garage, la possibilità di usufruire di luce naturale, l’isolamento acustico.

Naturalmente, mentre l’esperto potrà tenere conto di tutte le caratteristiche dell’immobile, il sistema automatico di IA valuterà solo le principali, confrontandole con transizioni reali effettuate nel corso del tempo. Per questo motivo, benché la valutazione immobiliare online sia sufficientemente affidabile e rappresenti un buon punto di partenza, quella effettuata dall’esperto è ancora più completa e precisa.