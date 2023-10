ORIENTALAMENTE, TRA SCUOLA E LAVORO. LA SITUAZIONE NEL LECCHESE

Data pubblicazione 21 Ottobre 2023

CALOLZIOCORTE – Nell’ambito di OrientaLaMente presentata al Monastero del Lavello un’analisi delle relazioni tra scuola e mondo del lavoro in provincia. La rassegna annuale OrientaLaMente, organizzata ogni anno dalla Provincia di Lecco per illustrare a studenti e famiglie il ventaglio di possibilità riguardo l’istruzione superiore e il mondo del lavoro, è stata oggi l’occasione per presentare un importante strumento per aziende e famiglie.

L’analisi, commissionata alla società di consulenza Ptsclas, mette a confronto il sistema scolastico e quello produttivo del lecchese ed è stato integrato con nuovi settori come quello della grafica: come spiegato dal consigliere provinciale Carlo Malugani, lo strumento, che offre un’analisi territoriale di domanda e offerta di lavoro, evidenzia i numeri insufficienti, poiché le aziende chiedono maggiori competenze rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro, spesso non raggiunte con il diploma.