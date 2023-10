CALCIO, CORTENOVA DI MISURA SUL LOMAGNA: PREZIOSISSIMO 1-0

Data pubblicazione 22 Ottobre 2023

CORTENOVA – Domenica quasi perfetta per la prima squadra del Cortenova, che, oltre ad avere la meglio nel big match contro l’Oratorio Lomagna, sfrutta anche il passo falso della Polisportiva Oratorio Bulciago per mangiucchiare due punti alla capolista.

Il copione della gara è grossomodo lo stesso per tutti i 90 minuti: brianzoli abili a giocare la palla, con una buona trama di passaggi a metà campo, valsassinesi aggressivi e pronti a pungere con le ripartenze. È così che al 10′ c’è la prima grande occasione per Busi, lanciato da Sergio Fazzini davanti alla porta: l’attaccante però non trova lo specchio da posizione favorevole. Al 20′ gran sinistro a fil di palo di Maroni, respinto con prontezza in corner dal portiere del Lomagna, attento anche sul destro di Selva pochi minuti dopo. Il primo parziale si chiude con tanto possesso palla degli ospiti, che non però non sono mai riusciti a impensierire Andrea Fazzini.

La ripresa si apre allo stesso modo e al 65′ il Cortenova passa in vantaggio: corner dalla sinistra, prodezza di D Oca e tap-in a porta sguarnita di Diakhate, che, appena entrato, trova il primo gol del suo campionato.

Il Cortenova non si sbilancia e in contropiede è sempre pericoloso: ancora un tiro da fuori di Maroni, sicuro D Oca nella parata. Al 75′ altra grande chance da corner, col portiere ospite che smanaccia il preciso colpo di testa di Pirillo. Numero 1 attentissimo anche un minuto più tardi sul sinistro velenoso di Ripamonti da posizione defilata. Dal canto suo, Fazzini fa buona guardia sul tiro di Scarcia, l’unico in porta per il Lomagna in tutto il match, e tiene la porta inviolata. Triplice fischio, finisce 1-0.

Vittoria fondamentale del Cortenova, che non solo stacca gli avversari consolidando il secondo posto, ma guadagna due preziosissimi punti sulla capolista Bulciago, fermata dal Foppenico sull’1-1, col gol del pari arrivato in piena zona cesarini.

G.G.