LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 22 Ottobre 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 23 a domenica 29 ottobre 2023.

via APPIANI, dalle 8:00 alle 18:00 il 14 e il 25 ottobre, senso unico di marcia dal civico 7 in direzione discendente verso corso Martiri della liberazione e limite massimo a 30 km/h per intervento di sostituzione di una saracinesca;

via BARACCA, il 23 ottobre, tratto all’altezza tra il civico 5 e corso Promessi Sposi, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

corso PROMESSI SPOSI, il 23 ottobre, tratto all’altezza tra i civici 1 e 26, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

via GRANDI, il 23 e il 24 ottobre, tratto all’altezza tra il civico 15 e via Belfiore, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

via AL PONTE, dalle 8:00 alle 18:00 il 23 e il 24 ottobre, tratto all’altezza dei civici 6 e 8, divieto di transito veicolare per intervento di nuovo allaccio alla rete idria ;

via GIUSEPPE DI VITTORIO, dalle 8:30 alle 18:00 il 23 e il 24 ottobre, sospensione del doppio senso di circolazione, istituzione del senso unico di marcia in direzione corso Promessi Sposi, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati da segnaletica verticale, per lavori di riasfaltatura della pavimentazione stradale ;

piazza MAZZINI, dalle 8:00 alle 18:00 il 23 e il 24 ottobre, tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, divieto di transito veicolare per intervento di riparazione a una perdita occulta su una saracinesca ;

via LEONARDO DA VINCI, via CAPRERA, via LAZZARETTO, via COMO, via CANTÙ, via SAN FRANCESCO D’ASSISI, via LUDOVICO ARIOSTO, via DON GIUSEPPE POZZI, vicolo LA LUNGA, via F.LLI ROSSELLI e via CANTARELLI, dal 23 ottobre al 6 novembre, restringimenti per lavori di ripristino definitivo delle sedi stradali;

corso CARLO ALBERTO, il 24 e il 25 ottobre, tratto all’altezza del civico 114, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione a una perdita idrica;

via FORNACI, il 24 e il 25 ottobre, tratto all’altezza dell’incrocio con corso Emanuele Filiberto, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione a una perdita idrica;

via APPIANI, il 25 ottobre, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino definitivo , della sede stradale;

via PARINI, dalle 8:00 alle 18:00 il 25 e il 26 ottobre, all’altezza dell’intersezione con via Col di Lana, divieto di svolta a sinistra per chi proviene da via Turati/Col di Lana in direzione via Palestro per intervento di riparazione a una perdita;

via MAZZUCCONI, dalle 9:00 alle 17:30 il 25 e il 26 ottobre, tratto dall’intersezione con via don Bosco al civico 38. divieto di circolazione per lavori di riasfaltatura della pavimentazione stradale;

via VALPOZZA, dal 25 ottobre al 17 novembre, chiusura totale del tratto pedonale di collegamento con via Valsassina per intervento di nuovo allaccio alla rete fognaria;

via SOLFERINO, dalle 9:00 alle 17:00 il 26 e il 27 ottobre, divieto di transito veicolare, nel tratto compreso tra via don Pozzi e corso Matteotti, e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per intervento di ripristino della pavimentazione con fresatura e asfaltatura;

via BUOZZI, il 26 e il 27 ottobre, restringimento della sede stradale per lavori di rifacimento di allaccio a causa di una perdita;

corso BERGAMO, il 27 ottobre, tratto all’altezza del civico 125, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una presa idrica;

via GOMES, il 27 ottobre, restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

via DON LUIGI MONZA, il 27 ottobre, sospensione del doppio senso di circolazione nel tratto da corso Monte san Gabriele a via Valsecchi, istituzione del senso unico di marcia in direzione via Valsecchi, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati da segnaletica verticale, per lavori di riasfaltatura della pavimentazione stradale.

Pulizia notturna

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 23 e martedì 24 ottobre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Fiandra, piazza Carducci, via Ferrario, via Nullo, via dell’Armonia, via Gondola, via dell’Isola, via Carlo Mauri (via Figini) e il parcheggio Giorgio Combi.

