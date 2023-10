COPPA ITALIA SKIROLL. CINQUE TROFEI IN MANI VALSASSINESI

Data pubblicazione 23 Ottobre 2023

POLCENIGO (PN) – A Polcenigo il Trofeo Emax di skiroll, manifestazione organizzata dallo Sci club Orsago e valida quale ultimo appuntamento della Coppa Italia Next Pro che si conclude con ben cinque titoli conquistati dagli atleti nostrani: tre in casa Invernizzi/Beri, due per i fratelli Combi.

Al femminile Paola Beri (Nordik ski Valsassina) è prima tra le F2 (3ª assoluta) e vince così la coppa di categoria. Nell’Under 18 la figlia Maria Invernizzi vince la generale, titolo anche per la sorella minore Aurora che tra le Under 16 Allieve vince in volata.

Soddisfazioni anche per i fratelli Marco e Mattia Combi (Sci club Primaluna): negli Under 14 il maggiore con un 5° posto fa sua la generale mentre Mattia Combi arriva 2° ma è d’oro in Coppa Italia.