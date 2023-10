BOBBIO SKI AREA, SUGLI SCI GIÀ TRA UN MESE. L’INTERVISTA ALL’AD FOSSATI

Data pubblicazione 27 Ottobre 2023

BARZIO – Tra un mese gli appassionati degli sport invernali potrebbero già aver messo gli sci ai piedi. Parla a Valsassinanews Massimo Fossati, amministratore delegato di Itb, la società che gestisce la Bobbio ski area e che fissa al 2 dicembre il via della stagione turistica ma non esclude la possibilità di anticipare se il meteo fosse favorevole.

Fossati, quando inizia la stagione invernale 2023/24?

“Abbiamo pianificato l’apertura della stagione per il 2 dicembre ma siamo pronti ad anticipare di una settimana se dovessero arrivare copiose precipitazioni nevose prima di questa data. In caso contrario, utilizzeremo il nostro potente impianto di neve programmata“.

Che novità ci saranno?

“Quest’anno abbiamo effettuato significativi investimenti nei sottoservizi, come la costruzione di un nuovo garage per i battipista e un’officina per migliorare la manutenzione degli impianti. Inoltre, abbiamo potenziato il nostro sistema di generazione di neve programmata con nuovi cannoni sparaneve, il che si tradurrà in una maggiore quantità e qualità della neve sulle piste, migliorando così anche la sicurezza delle stesse“.

Prezzi?

“I prezzi subiranno un leggero aumento del 4%, in linea con il tasso di inflazione. Tuttavia, restiamo molto competitivi rispetto ad altri comprensori lombardi di dimensioni simili. La nostra struttura dispone di cinque moderne seggiovie a quattro posti, due skilift e una telecabina con una capacità oraria di oltre 15.000 persone“.

Quali sono le aspettative meteo?

“Non possiamo fare previsioni meteo così a lungo tempo, ma siamo pronti ad accogliere i visitatori con l’arrivo del freddo e speriamo anche della neve naturale“.

Come sono i vostri rapporti con gli enti pubblici? Comune, Regione, ecc.

“I rapporti con gli enti pubblici sono buoni. La Regione Lombardia riconosce l’importanza economica e sociale dei comprensori sciistici per i territori montani. Anche se i rapporti con i Comuni possono essere complessi a volte, la collaborazione in generale è solida“.

Infine, qual è la situazione delle società italiane come ITB nel settore degli impianti di risalita?

“Come già accennato, il ruolo delle società gestione impianti di risalita è fondamentale per gli equilibri economici e sociali delle aree montane. La nostra azienda è sana, ben capitalizzata e ha ottenuto importanti risultati in termini turistici ed economici negli ultimi anni. Tuttavia, la dipendenza dalle condizioni meteo rappresenta ancora una sfida. Pertanto, intendiamo investire nella destagionalizzazione dell’offerta per ridurre questa dipendenza e consolidare il futuro turistico del nostro comprensorio e di tutta la nostra area“.