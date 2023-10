BARZIO/PALAZZETTO, PORFIDO E STEMMI, CIMITERO E MUNICIPIO. AVANZANO I CANTIERI (ELETTORALI?)

Data pubblicazione 31 Ottobre 2023

BARZIO – Con una nota il Comune di Barzio aggiorna sui numerosi cantieri aperti in paese e sugli interventi che nei prossimi mesi interesseranno il paese dell’Altopiano che, come molti nel territorio, andrà alle urne la prossima primavera. “Cogliamo l’occasione – interviene il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – di scusarci con tutta la popolazione e i turisti che frequentano Barzio se in questo periodo ci saranno dei disagi ma come si dice per fare la frittata bisogna rompere le uova”.

Innanzitutto hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per il rifacimento della nuova struttura di via Provinciale. “I lavori di costruzione continueranno fino al completamento che ci si auspica in tempo utile per sfruttare la struttura per la prossima stagione estiva. Anche qui, come a Concenedo – sottolinea Arrigoni Battaia – per tutta a durata dei lavori l’intera area circostante la tensostruttura rimarrà chiusa al pubblico Per questo motivo anche il parco giochi non sarà accessibile per qualche mese. Siamo consapevoli che ciò creerà un disagio ai più piccoli e di questo ci scusiamo, ma si tratta di un provvedimento necessario per garantire la sicurezza di tutti”.

Sono iniziati anche i lavori in via Sant’Eustacchio per rinforzare, mediante palificazione e cordolo di collegamento, il muro esistente verso valle, questo fa parte di una prima parte dell’intervento complessivo di rinforzo. Partiti i lavori per la formazione della nuova staccionata in legno di castagno sulla mulattiera per Concenedo e la rimozione di alcune essenze arboree ammalorate e ritenute pericolose. Si affideranno inoltre i lavori per la sistemazione delle pozze abbeverata presso l’alpe Pesciola Alta e Bassa in località Piani di Bobbio finanziati con un bando di Regione Lombardia.

Infine un accenno ai bandi. “Il Comune ha partecipato al bando per la promozione turistica, con l’obiettivo di ottenere fondi da destinare alla rivalutazione del centro storico, procedendo alla sostituzione dell’attuale pavimentazione in asfalto delle con porfido. Altro progetto che si vorrebbe realizzare è quello relativo agli stemmi delle famiglie storiche del paese, che vorremmo venissero riprodotti sulle facciate di alcune abitazioni; mentre sul Municipio e sugli edifici riconducibili a vicenda narrate ne I Promessi Sposi l’intenzione sarebbe quella di riprodurre scene tratte dal romanzo, così da creare una sorta rievocazione a cielo aperto dei Promessi Sposi. Il bando per la promozione turistica, inoltre, potrebbe incentivare il recupero di vecchie abitazioni del centro storico”. L’importo totale del progetto ammonta a circa 760mila euro.

Con il progetto preliminare per la passerella e vialetto di collegamento fra Palazzetto dello sport e la nuova struttura di via provinciale, invece, il Comune partecipa al bando Piccoli Comuni. In questo modo sarà possibile raggiungere, dal centro paese, la pista ciclabile e la zona della Conca Rossa (Palestra e impianto sportivo comunale) in tutta tranquillità e sicurezza. L’importo totale del progetto ammonta a 850mila euro. Mentre con il bando Recap si punta al completamento dell’efficientamento del palazzo comunale e biblioteca mediante la sostituzione dei serramenti, rifacimento copertura e posa impianto solate termico e fotovoltaico.

Come lavori di manutenzione del territorio, oltre alle normali manutenzioni (panchine su tutto il territorio comunale, pavimentazioni, ecc.) e alla nuova pavimentazione già completata al cimitero, si sono affidati i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero (muretti, cordoli, ecc.) si sta provvedendo ad affidare la manutenzione straordinaria delle alberature mediante abbattimenti e potature delle essenze ammalorate o pericolanti su un totale di circa 130 alberi.